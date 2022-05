Botosaniul vine sa dea lovitura la Craiova: "Avem resurse sa surprindem pe oricine"

Intr-un interviu pe site-ul oficial al clubului FC Botosani, in care abunda greselile gramaticale si semnele de exclamare, de parca autorul n-a frecventat nici clasele primare, antrenorul "de jure" al moldovenilor, Mihai Ciobanu, cel care este de fapt secundul lui Marius Croitoru, prefateaza barajul pentru calificarea in turul doi preliminar al Conference League, in care Universitatea Craiova intalneste FC Botosani, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul "Ion Oblemenco".Iata declaratiile, ... citeste toata stirea