Brazilia, in optimi la Mondiale, dupa succesul cu Elvetia

Doua schimbari, fortate de accidentari, a efectuat Tite in primul 11 al Braziliei pentru jocul cu Elvetia, fata de prima partida de la Mondiale, Neymar si Danilo fiind substituiti de Fred si Eder Militao. Selecao a dominat partida cu viitoarea adversara a tricolorilor in preliminariile Euro 2024, dar si-a creat mult mai putine ocazii decat in duelul cu Serbia. Tite a inceput cu trei mijlocasi defensivi, a renuntat la doi pe parcurs, insa cel pastrat in teren, Casemiro, a adus victoria, cu un ... citeste toata stirea