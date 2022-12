Brazilia termina anul primul loc in ierarhia FIFA

Palida consolare pentru nationala Braziliei, care a fost eliminata in sferturi la Mondialul din Qatar. Selecao termina anul 2022 pe primul loc in iearhia FIFA, in timp ce noua campioana mondiala, Argentina, a urcat de pe trei pe doi, iar finalista CM, Franta, a avansat de pe patru pe trei. Echipele Australiei si Marocului au reusit cele mai mari salturi, de cate 11 locuri, in timp ce Canada a inregistrat cea mai mare cadere, de 12 pozitii. Romania incheie anul pe 52.Clasamentul FIFA - Top 20: ... citeste toata stirea