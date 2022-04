Brazilianca Ana Paula Rodrigues va juca la SCM Craiova

Al patrulea transfer pentru sezonul urmator la echipa de handbal SCM Craiova este Ana Paula Rodrigues, campioana mondiala cu nationala Braziliei, in 2013. Coordonatoarea de joc in varsta de 34 de ani joaca in acest sezon la Dunarea Braila si a mai evoluat in Romania si la CSM Bucuresti, echipa cu care a reusit sa castige Champions League, in 2016. Prin acest transfer, clubul din Banie incearca sa suplineasca absenta Anei Maria Ticu, care a suferit accidentare foarte grava si va lipsi pana in ... citeste toata stirea