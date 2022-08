Brazilianca Rocha, in locul accidentatei Mugosa, la SCM Craiova

SCMU Craiova a debutat cu succes in noul sezon al Ligii Florilor, scor 31-24, in Sala Polivalenta, contra lui Minaur Baia Mare, dar a mai pierdut o handbalista, din cauza unei accidentari grave. Dianei Mugosa, extrema stanga din Muntenegru, a suferit o ruptura de ligamente incrucisate si va rata aproape intreaga stagiune. Este a doua accidentare grava in lotul echipei din Banie de la inceperea pregatirilor si ambele au vizat jucatoare muntenegrence achizitionate in vara aceasta. Prima a fost ... citeste toata stirea