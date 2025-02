Brazilianul Safira: "Sper sa dau multe goluri la Craiova"

Atacantului brazilian Alisson Safira, in varsta de 29 de ani, adus sub forma de imprumut de Universitatea Craiova de la formatia portugheza Santa Clara, poate debuta duminica, in meciul pe care oltenii il disputa pe teren propriu cu Poli Iasi, de la ora 17,15. Varful de atac spera ca va marca multe goluri si va intra in istoria clubului din Banie."Negocierile n-au fost rapide si nici usoare. In primul rand, agentul meu mi-a prezentat interesul clubului si imediat dupa Mario Felgueiras a ... citește toată știrea