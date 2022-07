Brigazi din Irlanda si Cehia la dubla Universitatea Craiova - Vllaznia

Prima mansa a dublei din Conference League, dintre formatia albaneza Vllaznia Shkoder si Universitatea Craiova, programata pe 21 iulie, pe arena "Loro Borici" din Shkoder, de la ora 22.00, ora Romaniei (ora 21.00 in Albania), va fi condusa de o brigada irlandeza, cu Paul McLaughlin la centru, asistenti fiind Christopher Campbell si Eoin Michael Harte, iar al patrulea oficial va fi Kevin O'Sullivan. In varsta de 42 de ani, Paul McLaughlin a arbitrat cate un meci pe sezon in ultimele opt editii ... citeste toata stirea