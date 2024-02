Bundesliga: Bayer Leverkusen neinvinsa in actualul sezon

Dupa 31 de meciuri (Bundesliga, Cupa Germaniei, Europa League), Bayer Leverkusen ramane neinvinsa si uimeste realmente. Mai are de disputat 13 meciuri pentru a elimina definitiv eticheta de "Vizekusen" care i s-a lipit. Xabi Alonso, antrenorul sau anunta un prim moment de cotitura in Bundesliga, dupa victoria (3-0) fara drept de apel in ... citește toată știrea