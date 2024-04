Bundesliga: Bayer Leverkusen, sezon rar in fotbalul european

Bayer Leverkusen se indreapta in premiera spre primul sau titlu in Bundesliga, unde cu exceptia unui cataclism, cu 13 puncte avans fata de Bayern Munchen, face o cursa aproape solitara. Ziaristii sportivi nu numai din Germania privesc cu uimire "fenomenul Leverkusen", fiindca niciodata in 61 de ani de istorie a Bundesligii un club n-a incheiat campionatul castigat, fara infrangere. Dincolo de asta, nimeni nu ar fi pariat pe Leverkusen la castigarea titlului. Cu o Cupa a Germaniei (1993) si o ... citește toată știrea