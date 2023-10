Partida de pe Allianz Arena (75.000 spectatori) cu Darmstadt a inceput cum nu se putea mai prost pentru bavarezi, prin eliminarea lui Joshua Kimmici (min. 4) in urma unui fault, in apropierea suprafetei de pedeapsa. Sansa bavarezilor s-a chemat eliminarea lui Klaus Gjasula si Matez Maglica, ambii fundasi centrali de la Darmstadt si rezistenta oaspetilor din prima repriza n-a mai fost posibila in repriza secunda, care a fost ... citeste toata stirea