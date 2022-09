A treia remiza pentru bavarezi, in actualul sezon, de data aceasta pe Allianz Arena (75.000 spectatori), prin rezultatul (2-2) cu VfB Stuttgart, echipa aflata in periferia clasamentului. Au marcat Mathys Tel (min. 36), Jamal Musiala (min. 60) respectiv C. Fuhrich (min. 57) si Serhou Guirassy (min. 90+2 - pen.). ... citeste toata stirea