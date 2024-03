Bundesliga: Dortmund in premiera dupa 10 ani!

Daca Bayer Leverkusen se arata imbratisata si de noroc, intorcand scorul impotriva celor de la Hoffenheim, in ultimele minute -si nu e prima data-, dupa ce a fost condusa (0-1) si isi va continua marsul spre titlu, Bayern Munchen s-a vazut ingenuncheata in premiera, dupa 10 ani, de Borussia Dortmund, chiar pe Allianz Arena (75.000 spectatori). Dortmund astepta aceasta victorie in Bavaria din aprilie 2014, in ceea ce, uneori, este numit Klassiker-ul Bundesligii. Au marcat Julian Ryerson ... citește toată știrea