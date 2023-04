Incheiata la egalitate (1-1) partida Bochum - Borussia Dortmund disputata vineri seara a avut un final fierbinte. Prejudiciata de un penalty, Borussia Dortmund, aflata in lupta pentru titlu, a protestat vehement prin directorul sau sportiv Sebastian Kehl care l-a criticat aspru pe arbitrul Sascha Stegemann. In min. 65 atacantul Karim Adeyemi a fost atacat imprudent, in suprafata de pedeapsa, de aparatorul lui Bochum, Danilo Suarez, deja avertizat in prima ... citeste toata stirea