Bundesliga: Pas gresit pentru Bayern

Bayern Munchen a reusit sa obtina in extremis un punct pe teren propriu cu FC Koln, in etapa a 17-a din Bundesliga. "Tapii" au deschis scorul prin Skhiri, iar Kimmich a egalat in minutul 90, scor 1-1. Bayern se afla pe prima pozitie in clasament, cu 36 de puncte, la 4 puncte de locul secund, RB Leipzig. Fosta adversara a Craiovei din Europa League a facut set, in deplasare, scor 6-1, cu lanterna rosie, Schalke 04, in deschiderea etapei, goluri: Andre Silva 2, Henrichs, Werner, Dani Olmo si