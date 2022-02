Bundesliga: Seturi pentru Dortmund si Leipzig

Favoritele s-au impus la scor duminica in Bundesliga, in etapa a 23-a. Chiar daca a fost condusa acasa, cu 1-0, la pauza de Greuther Furth, Bayern a facut scor in partea secunda, castigand cu 4-1. Au inscris: Lewandowski '46, '82, Griesbeck '61 (autogol) si Choupo-Moting '90+1, respectiv Hrgota 42.Borussia Dortmund si RB Leipzig au invins cu scoruri de tenis. Dortmund a facut "set alb", 6-0 cu Borussia Monchengladbach, goluri: Reus '26, '81, ... citeste toata stirea