Bundesliga: Sfarsit de epoca pentru Bayern Munchen

Ceea ce se prefigura din editia trecuta, cand soclul se fisurase, sa nu omitem ca bavarezii au smuls titlul la golaveraj, s-a intamplat in actuala editie, una de neuitat pentru Bayern Munchen: dupa 11 ani de hegemonie in Bundesliga, bavarezii s-au vazut dati la o parte de revelatia campionatului Bayer Leverkusen, supranumita "Neverkusen", cu 5 etape inainte de linia de sosire. Neinvinsa in acest sezon, echipa lui Xabi Alonso are 16 puncte avans, in fata lui Bayern si Stuttgart si castiga primul ... citește toată știrea