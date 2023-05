Bayern Munchen a cedat (1-3) pe Allianz Arena (75.000 spectatori) in fata celor de la RB Leipzig si s-a indepartat de titlu. In conferinta de presa, de dupa meci, Thomas Tuchel, a considerat infrangerea ca "inexplicabila", prin multiplele erori comise de jucatorii sai. Prin aducerea lui Thomas Tuchel, ca antrenor, in locul lui Julian Nagelsmann, Bayern Munchen a iesit din Liga Campionilor si s-a indepartat de un nou titlu. RB Leipzig s-a calificat pentru Liga Campionilor. Daca Borussia Dortmund, ... citeste toata stirea