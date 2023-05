Scenarii incredibile. Inaintea ultimei partide din Bundesliga, Borussia Dortmund era... campioana Germaniei. Avea de indeplinit o singura conditie: sa invinga pe Signal Iduna Park, in fata a 81.365 spectatori -tot orasul a fost drapat in culorile clubului- pe Mainz (locul 9 in clasament) pe care o executase (2-1) in partida tur la 25 ianuarie a.c. prin golurile realizate de Julian Ryerson si Giovani Reina. Avea 2 puncte avans in fata lui Bayern Munchen in clasament, bavarezii evoluand la Koln, ... citeste toata stirea