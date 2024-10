Buzoienii cred ca pot scoate "un rezultat pozitiv" cu "U" Craiova, in Cupa Romaniei

Universitatea Craiova debuteaza in editia 2024-2025 a Cupei Romaniei joi, de la ora 18.30, intalnind divizionara secunda Metalul Buzau, pe arena "Gloria". Galeria Stiintei nu va face deplasarea pentru acest meci, fiind in protest, iar preturile biletelor de intrare, pentru cei interesati sunt: 50 de lei la VIP si VIP1, 40 de lei si 25 de lei, in functie de sectoare, la tribuna 0, si tot 25 de lei la tribuna 1.Dupa ce au eliminat din Cupa Universitatea Cluj, liderul Superligii, si au observat ... citește toată știrea