Hellas Verona si Cagliari completeaza grupul echipelor care vor evolua in sezonul urmator din Serie A. Spezia si Verona au terminat la egalitate de puncte stagiunea precedenta si s-au duelat in barajul pentru mentinerea in Serie A, disputat la Parma. Verona a deschis scorul in minutul 5, prin Faraoni, insa Spezia a egalat dupa zece minute prin Ampadu. Ngonge a reusit o dubla pana la pauza pentru Verona, care va continua in primul esalon din Italia si in urmatorul sezon, in timp ce Spezia a