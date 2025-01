Calendarul evenimentelor sportive din 2025

In noul an, 2025, nu avem parte de turnee finale la fotbal sau de Olimpiada, dar sunt destule evenimente sportive importante care se vor desfasura, pe langa obisnuitele competitii anuale.IANUARIE3-17 ianuarie: Raliul Dakar, in Arabia Saudita.12-26 ianuarie: Australian Open la Melbourne.14 ianuarie - 2 februarie: Campionatul Mondial de Handbal Masculin, in Norvegia, Danemarca si Croatia.FEBRUARIE4-16 februarie: Campionatele Mondiale de schi alpin de la Saalbach-Hinterglem.9 ... citește toată știrea