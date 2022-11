Camerun, invinsa de un...camerunez

Breel Embolo, atacantul nascut in capitala Camerunului, Yaounde, a marcat golul cu care nationala Elvetiei a invins Camerunul, in grupa G, la Mondialul din Qatar, scor 1-0. In varsta de 25 de ani, Embolo, jucatorul lui AS Monaco, nu a sarbatorit reusita, din respect pentru tara natala, acolo unde locuieste tatal sau. Parintii sai s-au separat, iar Breel a plecat cu mama sa in Franta cand avea 5 ani, ajungand apoi in Elvetia, care i-a acordat cetatenie in 2014, el evoluand pentru toate ... citeste toata stirea