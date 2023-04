Flancata de antrenorul sau, Aurel Cimpoeru, si directorul CS Universitatea Craiova, Pavel Badea, proaspata campioana europeana la lupte, Alexandra Nicoleta Anghel (25 de ani) si-a prezentat in Banie medalia de aur obtinuta la competitia de la Zagreb, in limitele cat. 72 kg. Craioveanca a invins-o in finala meritat pe turcoaica Buse Cavusoglu Tosun si si-a trecut o alta mare performanta din cariera, dupa bronzul european obtinut in 2018 si bronzul mondial de anul trecut, de la Belgrad. Anghel a ... citeste toata stirea