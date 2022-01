CAN 2022: Meciuri de slaba calitate

Cupa Africii pe Natiuni (CAN) 2021 se disputa in 2022 in Camerun, dar pana in prezent calitatea meciurilor deceptioneaza. Se inregistreaza in schimb destule surprize, dar si... picanterii. Jucatorii gabonezi sunt in greva, reclamand primele lor de joc. Organizatorii au renuntat la a mai pune imnul Mauritaniei la partida acestei tari cu Gambia, iar arbitrul partidei Tunisia - Mali a comis erori fara precedent. O nota pozitiva: 15 reprezentative din cele 24 prezente la CAN sunt cunduse de ... citeste toata stirea