Cu doua infrangeri in faza grupelor (0-1) cu Nigeria si (0-4) cu Guineea Ecuatoriala si doar o victorie (2-0) in partida inaugurala cu Guineea Bissau, calificata miraculos de pe locul 3, gratie victoriei (1-0) Marocului asupra Zambiei, in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, reprezentativa de fotbal a Coastei de Fildes -tara organizatoare- a ... citeste toata stirea