CAN: Comore - prestatie istorica

Prefatata de evenimente dramatice, la intrarea in marele stadion Olembe din Yaounde (capacitate 60.000 de locuri), admisi fiind doar 50.000 de spectatori, soldate cu 8 morti si zeci de raniti, intr-o busculada, la poarta sudica de intrare, care puteau contramanda partida, intrucat Confederatia africana de fotbal a deschis o ancheta, in cele din urma intalnirea dintre Camerun si Comore s-a disputat. Cu statutul de favorita a competitiei, Camerunul avea teoretic o misiune usoara, in fata unei ... citeste toata stirea