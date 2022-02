CAN: Egiptul in finala, dupa loviturile de departajare

Partida dramatica intre Camerun -tara gazda- si Egipt (de 7 ori castigatoare a competitiei), in semifinala CAN, disputata aseara la Younde (25.000 spectatori). Camerunul, echipa neinvinsa pe teren propriu de... 50 de ani, castigatoare a editiei din 2017 (2-1 in fata Egiptului) era favorita la calculul hartiei avand doi atacanti, Vincent Aboubakar (Al Nassr - Arabia Saudita) si Karl Toko Ekambi (Lyon) cu 11 goluri la acest turneu final, in mare forma. La egipteni stralucise Mohamed Salah, in ... citeste toata stirea