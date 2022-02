Yaounde gazduieste asta-seara prima semifinala a actualei editii CAN, dintre Burkina Faso si Senegal. Dupa un demaraj lent, doar un gol in grupa si acela in ultimul minut al partidei cu Zambia, Senegalul se prezinta ca o favorita, dupa ce in sferturile de finala a dispus (3-1) de Guineea Ecuatoriala. Dispunand de individualitati de certa valoare in toate compartimentele (Edouard Mendy, ... citeste toata stirea