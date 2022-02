CAN: Senegalul lui Sadio Mane, din nou in finala

Pentru a 5-a oara in semifinalele Cupei Africii, aseara la Younde, Senegalul a reusit calificarea in finala competitiei, in compania Burkinei Faso si aceasta prezenta pentru a 4-a oara la acest nivel. A fost o partida diputata, in care burkinezii -aparent deloc afectati de lovitura de stat din tara lor- si-au jucat cu ardoare sansele. Bilantul intalnirilor anterioare: 3 victorii senegaleze, 7 remize, 2 victorii burkineze. Ultima intalnire in preliminariile CM 2018: 0-0 la Dakar si 2-2 la ... citeste toata stirea