Canada, in premiera in semifinalele Copa America

Canada s-a calificat in semifinalele Copa America, dupa ce a eliminat in sferturi Venezuela la Arlington, Texas, scor 5-4, dupa loviturile de departajare (1-1, 4-3). Canadienii au deschis scorul in minutul 13, prin Sheffelburg. De Ziua Nationala a Venezuelei, pentru echipa nationala a statului sud-american a egalat in minutul 63, Salomon Rondon, fostul jucator de la Newcastle, WBA, Zenit sau Malaga.La loviturile de departajare, portarul canadian Maxime Crepeau a aparat doua penalty-uri,