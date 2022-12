Cand e sa se aleaga praful...Stiinta, out din Cupa

Jos, din ce in ce mai jos, acesta este trendul Universitatii Craiova, dupa reluarea sezonului. Golul primit in ultimul minut cu Chindia a reprezentat intrarea in vrie. Cosmarul a continuat in derby-ul local, iar eliminarea din Cupa Romaniei este abisul. Nu mai conteaza jocul, pe alocuri bun, nu mai conteaza absentele, importante sunt rezultatele, iar acestea sunt catastrofale. De pe vremea cand Emil Sandoi era antrenor si pierdea rusinos contra Bacaului nu a mai fost eliminata Universitatea ... citeste toata stirea