Candva, Craiova Maxima pleca inopinat din Regie, din cauza unei regii de prost gust

UEFA a transat la "masa verde", cu 3-0 pentru tricolori, meciul Romania - Kosovo, din Liga Natiunilor, dupa ce oaspetii au parasit terenul de joc in prelungiri, la scorul 0-0, pe motiv ca ar fi auzit "scandari rasiste". Intrebat la finalul jocului cu Kosovo daca a mai trait asa ceva, selectionerul Romaniei, Mircea Lucescu, a amintit despre episodul din finala Cupei Romaniei din 1988, Steaua - Dinamo."Am mai trait in 1989 asa ceva (de fapt, a fost in 1988, n.r.), dar atunci partidul a luat ... citește toată știrea