Cantonamentul "Ilie Balaci", deschis copiilor, de Ziua lor

Ca in fiecare an in care nu au existat restrictii legate de pandemie, de Ziua Copilului, Universitatea Craiova pregateste surprize pentru cei mai mici dintre fanii sai. Maine, pustii se pot bucura de o vizita in cantonamentul Stiintei, din Lunca Jiului, avand ocazia de a efectua o plimbare cu autocarul echipei si se pot implica in diverse activitati recreative. Amfitrion va fi insusi presedintele Stiintei, Sorin Cartu. Mascotele Universitatii Craiova vor fi prezente, spre deliciul celor mici, ... citeste toata stirea