Carlos Mora: "Mi-am dorit sa ajung in Europa, am multe obiective la Craiova"

Costaricanul Carlos Mora (23 de ani) se afla de cateva zile in cantonamentul Universitatii Craiova din Austria, dupa ce a semnat un contract pe 4 ani cu clubul si va purta tricoul cu numarul 17. Carlos Mora este reprezentat de Mihaita Plesan, la fel ca Denil Maldonado, pe aceeasi filiera urmand sa soseasca in Banie si cubanezul Luis Paradela."Sunt foarte fericit sa ma aflu alaturi de Universitatea Craiova, ce am vazut pana acum este de-a dreptul spectaculos, m-a impresionat, tara este ... citește toată știrea