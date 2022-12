Cartu: "Nu vreau sa mai aud de Radoi, e o mare dezamagire!"

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, s-a declarat extrem de dezamagit de reactia lui Mirel Radoi la adresa sa, la finalul partidei cu FC Arges, care a dus la eliminarea echipei din Banie din Cupa Romaniei, iar la final Radoi si-a anuntat demisia."Vreau sa spun ca in aceasta seara am trait cea mai mare deceptie din cariera mea. Un atac cu talpa din partea unuia la care am tinut fantastic de mult. Si imi pare rau ca am investit multe sentimente pentru Radoi. Sunt total surprins! E ... citeste toata stirea