Potrivit Daily Mirror, PSG si Liverpool negociaza un imprumut pentru Kylian Mbappe, astfel incat acesta sa-si incheie contractul... departe de Paris, o punte pentru a ajunge liber la Real Madrid. Toate virajele sunt posibile in aceasta povste. Refuzand sa-si prelungeasca pana in 2025 contractul, care expira anul viitor, Kylian Mbappe s-a vazut in afara lotului echipei pariziene, deplasat in turneul asiatic, cu sensul de indezirabil. Cu alte cuvinte exclus din proiectul antrenorului Luis Enrique. ... citeste toata stirea