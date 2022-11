CE de handbal feminin: Croatia a surprins Ungaria

In a treia zi a Europeanului de handbal feminin, care se desfasoara in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, nationala Croatiei a reusit sa se impuna, scor 21-18, contra Ungariei, intr-un meci din grupa A. Croata Valentina Blazevic, de la Magura Cisnadie, a fost MVP-ul meciului, cu 9 goluri si 8 pase de gol. In celalalt meci din grupa, Norvegia - Elvetia 38-21. Clasament dupa 2 etape: 1. Norvegia 4p, 2. Croatia 2p, 3. Ungaria 2p, ... citeste toata stirea