CE de natatie: Fenomenalul David Popovici

Record mondial incredibil la 100 m liber stabilit de romanul David Popovici (17 ani) in 46 de secunde si 86 sutimi, in finala Campionatului European de natatie, de la Roma. La 13 ani dupa cel stabilit de brazilianul Cesar Creto (46 sec. 91 sutimi) tot la Roma, in imensul complex sportiv. Romanul i-a devansat pe ungurul Kristof Milak (47 sec., 47 sutimi) si italianul Alessandro Miressi (47 sec, 63 sutimi). Presa mondiala scrie ca David ... citeste toata stirea