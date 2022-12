Cei mai buni sportivi ai judetului, premiati la Gala Sportului Doljean

Cei mai buni sportivi doljeni din 2022 au fost premiati in cadrul Galei Sportului Doljean, desfasurata in sala de conferinte "Sebastian Domozina", din cadrul stadionului "Ion Oblemenco". Evenimentul a fost organizat de Directia Judeteana pentru Sport Dolj, in parteneriat cu Consiliul Judetean Dolj si cu Primaria Municipiului Craiova.Au fost acordate 27 de premii pentru cele mai bune performante sportive la categoriile de juniori si seniori, atat in sporturi olimpice, cat si neolimpice, pentru ... citeste toata stirea