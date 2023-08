Formatia elena AEK Atena s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a eliminat-o pe Dinamo Zagreb. In tur, grecii s-au impus cu 2-1 in capitala Croatiei, iar returul, amanat in urma incidentelor soldate inclusiv cu moartea unui fan elen, s-a incheiat la egalitate, 2-2. A fost o calificare dramatica a lui AEK, care era condusa cu 2-0 in minutul 90, dup golurile lui Sutalo (45) si Ljubicic (65), dar campioana Greciei a punctat in prelungiri prin Araujo (90+2) si, ironia sortii, un ... citeste toata stirea