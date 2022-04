Champions League: azi se decid primele semifinaliste

In seara aceasta, de la ora 22, doua dintre sferturile de finala ale Champions League isi disputa mansa secunda: Real Madrid - Chelsea (in tur 3-1) si Bayern Munchen - Villarreal (0-1 in tur).Castigatoarea duelului dintre Real Madrid si Chelsea va intalni in semifinale echipa care se califica din disputa Manchester City-Atletico Madrid, scor 1-0 in tur. Cealalta imperechere este: Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Munchen.Real - Chelsea (in tur 3-1)Real: ... citeste toata stirea