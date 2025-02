Champions League: Bayern, Benfica, Bruges si Feyenoord, in optimi

Doua echipe italiene, Atalanta si AC Milan, au parasit Champions League in play-off-ul pentru optimi, desi ambele erau mari favorite la calificare, in ciuda faptului ca pierdusera prima mansa. Eliminarea lui Theo Hernandez i-a costat scump pe jucatorii lui Sergio Conceicao, in timp ce detinatoarea Europa League, Atalanta, a ratat un penalty la 1-3, prin Lookman. Feyenoord a reusit minunea, cu antrenor interimar pe banca si fara jucatori importanti precum Ueda si Timber, primind gol in primul ... citește toată știrea