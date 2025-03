Champions League: Derby-ul madrilen, un nou episod

Prima mansa a optimilor Champions League se disputa azi si maine, iar unul dintre meciurile cele mai asteptate este derby-ul madrilen dintre Real Madrid si Atletico, programat de la ora 22.00, pe Santiago Bernabeu. In alte 5 editii s-au mai duelat cele doua rivale in Champions League, inclusiv in finalele din 2014 si 2016, iar Los Blancos s-au impus de fiecare data, la succesul din 2014 fiind pe bancile tehnice actualii ... citește toată știrea