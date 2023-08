Parcursul remarcabil al campioanei din Insulele Feroe, Klaksvik, in preliminariile Champions League s-a incheiat in turul 3, dupa prelungiri, pe terenul campioanei Norvegiei, Molde. Amatorii din Feroe vor disputa insa play-off-ul Europa League si au asigurata cel putin prezenta in grupele Conference League.Panathiniakos a eliminat-o dramatic pe Olympique Marseille, desi aceasta avea 2-0 la pauza, prin dubla gabonezului Pierre-Emerick Aubameyang. Vicecampioana Greciei a trimis jocul in ... citeste toata stirea