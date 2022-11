Champions League: Leipzig si Milan, calificate in optimi

In urma meciurilor de miercuri seara di grupele Champions League s-au stabilit ultimele doua echipe calificate in optimile de finala ale competitiei, RB Leipzig si AC Milan. Situatie speciala in grupa H, unde PSG si Benfica au terminat la egalitate perfecta, de puncte, de golaveraj, precum si la meciurile directe (1-1 si 1-1), iar lusitanii au castigat grupa datorita golurilor mai multe marcate in deplasare.Grupa E: AC Milan - Salzburg 4-0 (Giroud 14, 57, Krunic 47, Messias 90), Chelsea - ... citeste toata stirea