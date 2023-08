La debutul oficial al antrenorului Marcelino, Olympique Marseille a pierdut cu 1-0, la Atena, cu Panathinaikos, in prima mansa a turului 3 preliminar din Champions League. Unicul gol i-a apartinut brazilianului Bernard (83), dupa ce OM ramasese in zece oameni din minutul 65, cand Kondogbia a fost eliminat de Istvan Kovacs. Acesta a primit nota 3 in L'Equipe, care a considerat ca primul avertisment, acordat in primul minut de joc, a fost acordat prea usor.Rezultate din turul 3 preliminar al ... citeste toata stirea