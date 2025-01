Champions League: Meciul inceputului de an, la Lisabona

Real thriller pe Da Luz, in penultima etapa a grupei din Champions League. Condusa cu 4-2 in minutul 78, dupa gafe monumentale ale lui Szczesny si Araujo, FC Barcelona a avut o revenire antologica si s-a impus cu 5-4, dupa ce a marcat si la ultima faza a meciului. Lewandowski a reusit o dubla din penalty-uri, iar Raphinha a dat un gol rarisim, cand portarul Trubin i-a degajat o minge in cap, apoi a stabilit scorul final pe un contraatac letal, desi la originea fazei, gazdele au solicitat ... citește toată știrea