Champions League: Milan - Liverpool, derby-ul primei etape

Azi incep meciurile din noul format al grupelor Champions League, care include 36 de echipe, numarul de meciuri crescand de la 125 la 189. Se joaca trei zile la rand, iar capul de afis de azi este AC Milan - Liverpool, echipe care au in palmares 7, respectiv 6 trofee UCL. Cele doua au fost adversare in finalele din 2005 si 2007 si in faza grupelor din 2021/22. Finala din 2005, la Istanbul, a fost probabil cea mai dramatica din istorie, "cormoranii" revenind de la 0-3 si impunandu-se la lovituri