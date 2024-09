Champions League: Noul format a inceput fara surprize

Noul format, cu o singura grupa, in Champions League a inceput cu victorii pe linie ale gazdelor, una dintre ele chiar la scor-fluviu, la Munchen, Bayern macand de 9 ori in poarta lui Dinamo Zagreb, iar Kane a reusit un "poker". In schimb, fanii croati au fost senzationali, au dominat atmosfera, fiind prezenti nu numai in sectoarele rezervate, unde au realizat o coregrafie interesanta, ci pe intreg stadionul.Bayern Munchen - Dinamo Zagreb 9-2 Au marcat: Kane (19, 58, 73 - pen, 78 - pen), ... citește toată știrea