Champions League, play-off, rezultate

Miercuri seara s-au disputat trei meciuri din play-off-ul Champions League. Benfica a transat practic din tur calificarea in dauna echipei lui Mircea Lucescu, dupa 2-0 la Lodz, in Polonia. Maccabi Haifa, formatie invinsa de doua ori anul acesta, in finala Cupei Israelului si in Supercupa, de adversara Stiiintei, Hapoel Beer Sheva, a reusit sa revina in fata Stelei Rosii Belgrad si s-a impus cu 3-2, iar returul de pe Marakana se anunta teribil. Campioana Israelului a reusit ... citeste toata stirea